Ilrestodelcarlino.it - Quali sono le città dell’Emilia-Romagna con più ore di sole al mese, la classifica

Bologna, 17 marzo 2025 —leitaliane dove è possibile godere del maggior numero di ore di, einvece le meno illuminate? Holidu, uno dei maggiori motori di ricerca per case e appartamenti vacanza d’Europa, ha stilato unaprendendo a riferimento i dati di World Weather Online. Per l’occasione, ha analizzato le principali 50 località italiane sulla base delle ore dimedie alindicando, inoltre, anche la temperatura media e il prezzo medio delle case vacanze. Se le principali localitàal Sud, nellacianche alcuni comuni, ben nove per la precisione. Le località della regione presenti inLe top 3 dellaLe altre, la Valle d’Aosta fanalino di coda Come è stata stilata laLe località della regione presenti inLa prima, al 21esimo posto, è Ravenna, che, secondo l’indagine, conta di 229 ore dimensili, per una temperatura media di 16 gradi e 143 euro come prezzo medio relativo alla casa vacanze nell’ultimo anno.