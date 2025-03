Linkiesta.it - Quale sarà il futuro dell’arte italiana? Tra arte e investimento come si è evoluto il mecenatismo

Leggi su Linkiesta.it

Se c’è una cosa che la storiaci insegna è che senza mecenati non ci sarebbero state rivoluzioni. Senza Lorenzo de’ Medici, niente Botticelli e Michelangelo, senza Peggy Guggenheim, Pollock sarebbe probabilmente rimasto sepolto nell’anonimato. Collezionarenon dev’essere un atto di acquisto ma un gesto di visione, unculturale che costruisce il presente e plasma il.Oggi ilha cambiato forma, ma non ha perso la sua funzione. Fondazioni e aziende scelgono di investire nella cultura con un’ottica più ampia: non è beneficenza, ma un atto di restituzione alla società, e alla propria città. Ed è qui, nel contesto della Milano Art Week 2025, che avrà luogo dal 1 al 6 aprile, che si inserisce BG ArTalent, il progetto di Banca Generali che da sette anni si impegna a sostenere giovani talenti italiani che stanno lasciando il segno.