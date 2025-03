Iltempo.it - Quale Europa vuole questa piazza?

Leggi su Iltempo.it

Prima quelle dedicate agli ululati al fascismo, poi quelle di fatto a favore di Hamas, quindi quelle contro i Carabinieri che avevano inseguito Ramy, giovane sfortunato ucciso dalla condotta folle e criminale del suo amico che guidava lo scooter, ora quelle che come unico comune denominatore trasudano risentimento verso Donald Trump, reo anzitutto di non essere un Dem, e poi di imporci l'occasione di maturare e pensare a come cambiare un'del tutto inadeguata allo scopo e al mondo di oggi, in cui l'America inventa, la Cina copia, e noi facciamo solo regole liberticide, specie in economia, seguendo il pensierino debole da politicamente corretto. Èla summa di due anni di manifestazioni di«de sinistra», ultima delle quali sabato scorso a Roma, da un'idea di Michele Serra e Repubblica.