Iltempo.it - Putin-Trump, oggi la telefonata: "Tregua a un passo". Cosa c'è sul tavolo

C'è grande attesa per lache si terràtra il presidente degli Stati Uniti Donalde il suo omologo russo Vladimir. «Vogliamo vedere se possiamo porre fine a questa guerra. Parleremo di territori e di centrali elettriche», ha fatto sapere il leader Usa. La portavoce della Casa Bianca ha affermato fiduciosa: «Non siamo mai stati così vicini a un accordo di pace come in questo momento. E il Presidente, come sapete, è determinato a portarlo a termine». Secondo indiscrezioni trapelate nella tarda serata di ieri, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di riconoscere la regione ucraina della Crimea come territorio russo nell'ambito di un futuro accordo per porre fine alla guerra di Mosca contro Kiev. Secondo le fonti, funzionari dell'amministrazione hanno anche discusso la possibilità che gli Stati Uniti sollecitino le Nazioni Unite a fare lo stesso.