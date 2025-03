Thesocialpost.it - Putin-Trump: la trappola di Mosca che può distruggere l’Ucraina

Vladimirnon ha accettato una vera tregua di 30 giorni, ma solo una sospensione parziale e limitata degli attacchi russi sulle infrastrutture energetiche ucraine. Il colloquio telefonico con Donald, durato oltre due ore, ha generato inizialmente la percezione di un possibile cessate il fuoco, ma i dettagli rivelano una realtà molto diversa. La guerra in Ucraina prosegue, e il Cremlino ha posto condizioni che potrebbero compromettere ogni possibilità di pace.Un cessate il fuoco illusorioDopo la conversazione,ha presentato l’accordo come un primo passo verso la de-escalation, sottolineando che la Russia avrebbe accettato di fermare i bombardamenti sulle centrali elettriche ucraine per 30 giorni. Tuttavia,non ha mai acconsentito a fermare le ostilità su altri fronti, lasciando intatto il diritto didi colpire obiettivi militari e civili al di fuori del settore energetico.