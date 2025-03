Linkiesta.it - Putin ha chiesto a Trump di bloccare il sostegno militare e di intelligence all’Ucraina

Leggi su Linkiesta.it

Nel primo contatto ufficiale diretto tra Donalde Vladimirdopo la proposta di cessate il fuoco in Ucraina (mai rispettata da Mosca), il presidente degli Stati Uniti e il dittatore russo hanno parlato per oltre due ore e mezzo in una telefonata sul futuro della guerra in Ucraina. Secondo quanto riferito dal Cremlino,hadi garantire la fine dell’assistenzae d’da parte degli Stati Uniti e degli alleati occidentalicome condizione per fermare il conflitto. «Se Washington e i suoi partner vogliono davvero la fine della guerra, devono smettere di armare Kyjiv, avrebbe detto il presidente russo nel corso della chiamata.Secondo invece fonti americane,ha spinto per un cessate il fuoco limitato, incentrato sulla protezione delle infrastrutture energetiche e civili, come primo passo verso una soluzione diplomatica più ampia.