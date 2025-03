Iltempo.it - Putin a Trump: "Pronto a collaborare". La condizione irrinunciabile per la pace in Ucraina

Tre ore di confronto tra il presidente degli Stati Uniti e l'omologo russo Vladimir. La telefonata per "porre fine alla guerra in", come era stata preannunciata da Washington, è andata "molto bene", fa sapere la Cnn che cita una fonte russa a conoscenza della chiamata. La fonte "a conoscenza della conversazione ha affermato che è andata molto bene", ha riferito il network americano. Da Mosca segnali positivi. L'inviato speciale del Cremlino per la cooperazione internazionale, Kirill Dmitriev, ha dichiarato che "sotto la guida del presidentee del presidente, il mondo è diventato oggi un posto molto più sicuro", riporta il Guardian.ha detto adi essere "disposto acon lui per la" in. Secondo quanto riportato dal Cremlino, il presidente russo ha detto all'omologo americano di essere "a elaborare insieme soluzioni" che siano "sostenibili" per "risolvere la situazione in".