Purgatorichiesto processo per 4 medici

14.35 La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 4che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio 2023. Si tratta del radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi, la dottoressa M.Chiara Colaiacono, appartenenti alla sua équipe, e il cardiologo Guido Laudani.A tutti è contestato il reato di omicidio colposo. Secondo la Procura, non sarebbe stata refertata correttamente la risonanza magnetica del giornalista. L'udienza preliminare è fissata al 19 settembre.