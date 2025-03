Iltempo.it - Puglia, quel "buco" nei bilanci Asl e i 129 milioni per ripianare il deficit

Leggi su Iltempo.it

definitivi del 2024 non sono ancora stati trasmessi dalle Asl, ma il dato sembra ormai consolidato: il "" nella sanità in, che sarà coperto almeno per il 50% dall'extragettito (ovvero l'eccedenza delle entrate derivanti dai tribunali statali), sembra aggirarsi sui 240. Lo riporta il Quotidiano di. Si parla di 129di euro, una somma che la Regione è stata autorizzata dal governo ad utilizzare per sanare almeno in parte ilsanitario accumulato lo scorso anno e che dovrà restituire allo Stato. Sebbene manchi ancora l'ufficialità delle Asl e l'assessorato alla Sanità faccia trapelare ottimismo, nel caso in cui i 240fossero confermati, la Regionedovrebbe individuare nuove fonti per racimolare altri 70e pareggiare i conti.