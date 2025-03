Ilrestodelcarlino.it - Prowein 2025, le Marche del vino all’appuntamento fieristico di Düsseldorf

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 18 marzo– Ledelsuperano i confini italiani per far conoscere le eccellenze vinicole: infatti saranno presenti dal 16 al 18 marzo a, in Germania, per, una delle fiere più prestigiose e influenti del settore vinicolo e degli alcolici. Partecipazione delleNei padiglioni 15 e 16 dedicati all’Italia, trovano spazio anche leche saranno presenti con 14 aziende, delle quali 9 accolte nella collettiva, dove si riuniscono sia tre aziende del Consorzio Vini Piceni e sei dell’Istituto Marchigiano di Tutela dei Vini. "Da questa edizione – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura e alle Attività produttive, Andrea Maria Antonini – si attendono forti segnali di ripresa per il settore vitivinicolo marchigiano in un contesto internazionale, nonostante le difficoltà del periodo.