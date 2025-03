Ilrestodelcarlino.it - Prosciolti i due ex sindaci di Brescello dal concorso esterno alla mafia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Reggio Emilia), 18 marzo 2025 - I due exdi, Giuseppe Vezzani e Marcello Coffrini, sono statidall'accusa di. È la sentenza emessa stamattina a Bologna dal giudice dell'udienza preliminare, Roberta Malavasi, che ha deciso per entrambi gli ex amministratori il non luogo a procedere: quindi niente processo per loro, non saranno giudicati con il rito ordinario. Le accuse e il rinvio a giudizio Il pubblico ministero della Dda, Beatrice Ronchi, aveva chiesto per loro il rinvio a giudizio, portando tra gli elementi di prova alcune vicende legate allo scioglimento del Comune di- ovvero presunti favoritismi in pratiche edilizie e assunzioni - e altre scaturite dal processo di 'ndrangheta 'Grimilde'. Dichiarazioni di Marcello Coffrini Coffrini, che fu sindaco in concomitanza con lo scioglimento del municipio, difeso dagli avvocati Mario L'Insalata ed Eleonora Ciliberti, aveva reso interrogatorio davanti al giudice.