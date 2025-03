Ilveggente.it - Pronostico Italia-Germania: in palio non c’è solo la semifinale

è una partita valida per l’andata dei quarti di finale della Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni,.Per tornare a disputare la Final Four di Nations League – nel 2023 gli azzurri si fermarono in– l’di Luciano Spalletti dovrà prendersi lo scalpo di una sua rivale storica, la. E dare continuità a quel processo di crescita che va avanti, seppur a rilento, dallo scorso settembre, con il commissario tecnico toscano incaricato di ricostruire dalle macerie lasciate dal grande flop dell’Europeo tedesco.: innon c’èla(Ansa) – Ilveggente.itSpalletti finora sta sfruttando bene la sua “seconda chance”, concessagli dalla federazione: nella fase a gironi di Nations League l’ha mostrato un atteggiamento diverso rispetto a quello confusionario visto in