Lanazione.it - Progetto #fattivedere. Tornano gli incontri

"Fatti vedere", è questo il nome delorganizzato dalla Fondazione Veronesi, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Adolescenti dell’Aieop, e dedicato agli adolescenti e alla loro sensibilizzazione e consapevolezza sui fattori di rischio, le opportunità di cura e di prevenzione per la diagnosi del cancro. Una serie di, in cui gli studenti delle scuole si ritrovano per assistere alla proiezione del film "Quel fantastico peggior anno della mia vita" di Alfonso Gomez-Rejon, per poi incontrare in presenza i divulgatori scientifici di Fondazione Veronesi e specialisti oncologi e psico-oncologi pediatrici,e che è arrivato, oggi, all’ultimo appuntamento, al Cinema Centrale, con i 200 studenti tra dell’Isi Pertini, Isi Carlo Piaggia, Scuole Franco Manetti, Isi Guglielmo Marconi e Iis Galilei-Artiglio.