Liberoquotidiano.it - "Progetto fallito, via a prescindere, mi fa paura": Di Livio, mitragliata contro Thiago Motta

Ci è andato giù pesantissimo Angelo Die la sua gestione nella live sul canale Youtube della giornalista Giulia Mizzoni. L'italo brasiliano è autore di una stagione deludentissima da allenatore della Juve e domenica è caduto per 3-0la Fiorentina. Dilo ha attaccato: "Anche con il quarto posto deve essere sostituito a fine stagione, non è questa la mentalità giusta — le sue parole —. Il. La squadra sta scappando di mano all'allenatore. Sonoil traghettatore, sarebbe umiliante per la Juve. Se non c'è un allenatore vero io continuerei conda qui fino alla fine per poi lavorare con qualcuno che possa ridare dignità a questa squadra. Ciò che mi sorprende diè che in una partita come Fiorentina-Juve, uno come Gatti non può stare fuori: sa cosa vuol dire giocare una partita del genere, Kelly e altri lo sanno meno”.