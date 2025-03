Juventusnews24.com - Probabili formazioni Italia Germania, ecco gli 11 titolari provati in allenamento da Spalletti: cosa filtra sulla presenza dei due bianconeri

di Redazione JuventusNews24: tutti i dettagli sul possibile utilizzo di Gatti e Cambiaso nel match, le ultimeSky Sport ha svelato la formazione provata danell'odierno in vista della sfida dell'contro la. Il difensore della Juve Gatti non dovrebbe partire titolare con Buongiorno, Calafiori e Bastoni in vantaggio. Il terzino bianconero Cambiaso non si è allenato e si proverà a recuperarlo almeno per la panchina.(3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori, Retegui.