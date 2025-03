Lanazione.it - Primo incontro del corso di formazione e informazione “Volontari per una vita di valore”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 marzo 2025 –deldie inper unadi”. L’iniziativa, promossa dall’Avad - AssociazioneAssistenza Domiciliare, prenderà il via alle 17.00 di giovedì 20 marzo nei locali della parrocchia di Sant’Agnese in Pescaiola e proporrà un’occasione di approfondimento sulle problematiche fisiche, mentali, sociali e relazionali maggiormente frequenti con l’avanzare dell’età, fornendo conoscenze e strumenti per prevenire situazioni di disagio e solitudine. I relatori dell’saranno il dottor Alessandro Tiezzi (neurologo) e il dottor Riccardo Franci Montorzi (geriatra) che, con le loro parole, stimoleranno conoscenze e consapevolezze collegate soprattutto all’approccio alle malattie terminali o degenerative. “Invecchiamento cerebrale e memoria” sarà il titolo dell’intervento del dottor Tiezzi che spiegherà come l’età e il deterioramento mentale possano causare la perdita non solo della memoria, ma anche di alcune capacità cognitive.