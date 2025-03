Ilfattoquotidiano.it - Prima i politici guidavano gli elettori, ora li assecondano: la democrazia rispecchia chi la esercita

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tutte le mattine, aPagina, Rai Radio 3, un giornalista legge i giornali dalle 7.15 alle 8 e, fino alle 8.40, gli ascoltatori intervengono. In questi giorni un signore ha detto che inon guidano più i loro, dettando una linea; oggi, si è lamentato, igli, rappresentandone pregi e difetti. Il giornalista si è dichiarato d’accordo e ha parlato di De Gasperi e Togliatti.Penso al militante del Pci, interpretato da Maurizio Ferrini, col suo: Non capisco ma mi adeguo. Gli, allora, si fidavano dei loro leader e cercavano di adeguarsi al loro pensiero: non capivano il politichese, ma si fidavano. Con Mani Pulite fu chiaro che la classe politica stesse spolpando il paese: venute meno le fedi (demo)cristiana e comunista, la Lega cavalcò l’indignazione popolare con lo slogan Roma Ladrona.