Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Il personaggio-copertina è Correia del Capezzano. Con 4 gol ha steso l’Atletico Lucca. Pari Torrelaghese

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel campionato di, dove in vetta continua il testa a testa fra la capolista Montignoso e l’inseguitrice Corsagna (a -1). mentre la terza della classe Capannori ha abdicato perdendo col CQS Pistoia, è stata una grande domenica per ilPianore che sul sintetico amico del “Maggi-Matteucci“ ha battuto 4-3 i giovani avversari del. Mattatore assoluto del confronto è stato l’attaccante Steven Gomes, che ha segnato tutte e quattro le retitte calando il super-poker personale e facendo così anche irruzione in doppia cifra realizzativa stagionale. La ritrovata prolificità diè probabilmente da ritrovarsi anche in un aspetto tattico: infatti nelle ultime settimane l’allenatore Riccardo Coli ha cambiato qualcosa nel suo tridente d’attacco, dovefungeva da terminale centrale trovandosi però forse meno a suo agio essendo uno cui piace tantissimo correre e svariare.