Nerdpool.it - Prey – Amber Midthunder parla del futuro del franchise di Predator

Leggi su Nerdpool.it

ha espresso un forte interesse a tornare neldi, forse per un sequel del revival di successo. In una recente intervista con Collider, l’attrice ha rivelato il suo entusiasmo nel riprendere il ruolo di Naru, pur riconoscendo l’incertezza sulla direzione futura delal di là del prossimo film: Badlands. I commenti disi riferiscono anche alla scena animata di, che mostrava l’arrivo di diverse navinelle terre tribali di Naru, un chiaro scenario per un conflitto più ampio che rimane irrisolto. Sfortunatamente, né i 20th Century Studios né il regista Dan Trachtenberg si sono impegnati a realizzare2, poiché lo studio e il regista stanno attualmente lavorando a progetti diversi di.“Non so cosa stia succedendo”, ha rivelatoquando gli è stato chiesto dei piani per un potenziale sequel.