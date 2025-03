Romadailynews.it - Previsioni Meteo Roma e Lazio – Mercoledì 19 Marzo 2025

In vista della giornata di19, il bollettinorologico offre un’analisi approfondita per la Capitale, per ciascuno dei comuni della provincia die per l’intera Regione, con una suddivisione oraria dettagliata. Al termine, viene presentata una panoramica del quadrorologico nazionale.perCapitaleSintesi Generale:Asi prevede una giornata dinamica: il mattino partirà con cieli coperti e temperature piuttosto fresche, mentre nel corso della tarda mattinata il cielo si diraderà, dando luogo a schiarite alternate a brevi episodi di pioggia nel pomeriggio. In serata si assisterà a un ulteriore miglioramento, con condizioni più stabili e cieli in parte sereni.Dettaglio Orario (indicativo):06:00 – 09:00:Cielo: Predominanza di nubi basse, con una copertura diffusa che potrebbe lasciare sprazzi di luce qua e là.