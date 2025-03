Ilgiorno.it - Previsioni meteo Milano e Lombardia, pausa tiepida e di sole ma poi cambia tutto

, 18 marzo 2025 - Qualche giorno di bel tempo e poi, come da legge di Murphy, ci aspetta un week end di nuvole e probabili precipitazioni. In montagna invece rimane consistente il rischio valanghe sulle Alpi lombarde. “La discesa di un anticiclone dalle IBritanniche porta flussi secchi settentrionali sullache assicurano tempo stabile fino a venerdì, con prevalente assenza di precipitazioni. Uniche precipitazioni possibili nella notte di oggi martedì 18 marzo, quando un rientro di aria fredda e umida da est porterà un abbassamento notevole dello zero termico e precipitazioni anche a probabile carattere nevoso. Da venerdì invece l'avvicinamento di una struttura ciclonica dall'Atlantico perturberà nuovamente le condizioni sulla regione, portando aumento di nuvolosità e precipitazioni”.