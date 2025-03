Prevenzione oncologica a Napoli la Lilt porta in tavola la salute

Leggi su Ildenaro.it

Giunto alla sua decima edizione, sarà lo show coking “Acon la” organizzato con l’istituto alberghiero “A. Esposito Ferraioli” di, il piatto forte dell’agenda napoletana della Settimana Nazionale per la2025(15-23 marzo) organizzata dall’Associazione Metropolitana della(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di, guidata dal professor Adolfo Gallipoli d’Errico. L’appuntamento, che vedrà protagonisti gli studenti delle classi quinte dell’istituto partenopeo, è per il 21 marzo ed accenderà i propri riflettori sulle pietanze più salutari della cucina tradizionale napoletana. Al centro della scena, l’olio extravergine di oliva 100 % italiano, testimonial di sempre della campagna divolta a promuovere una sana alimentazione condita da una regolare attività fisica e da controlli periodici di