Napolitoday.it - Presentazione del libro "Raccontare è il mio mestiere" di Giangi Milesi

Leggi su Napolitoday.it

"Qualcuno ha detto che la vita va vissuta o scritta: forse è vero, ma non per tutti. Per nostra fortuna, c'è chi si assume l'onere dila propria storia affinché ognuno possa riconoscere la propria." Sono queste le parole che Lella Costa dedica aldiè.