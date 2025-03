Nerdpool.it - PRELUDIO di Carla Madeira: recensione

Leggi su Nerdpool.it

Dopo aver recensito il suo romanzo L’amore è un fiume (Fazi Editore, 2024), vi proponiamo ladel nuovo sbalorditivo romanzo di una delle autrici più lette in Brasile:di.TramaUn mattino Vedina Maria dos Santos si sveglia e accanto a sé trova solo uno spazio vuoto e freddo: per l’ennesima volta suo marito ha preferito dormire altrove. È l’inizio di una giornata difficile, come molte del resto, ma oggi è diverso. Oggi Vedina compirà un gesto sconsiderato, un gesto indicibile. Come può la vita averla portata a tanto? Qualche decennio prima, Tonico Antunes, bevitore appassionato e titolare di una piccola ferramenta, è appena diventato padre di due gemelli e decide di registrarli all’anagrafe come Caim e Abel per far dispetto a sua moglie Custódia, donna bigotta che non lo ama e non lo stima.