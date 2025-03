Ilrestodelcarlino.it - "Prelievi sul capannone Nervi. Fateci sapere se l’amianto c’è"

"Vogliamo il verbale compilato in occasione dell’apertura dei campionamenti eseguiti sul tetto del, per capire se ci siano o no residui di eternit". Lo chiedono Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, consigliere comunali del gruppo di minoranza Centrodestra Unito a Porto Recanati. Entrambe le esponenti dell’opposizione fanno riferimento aieffettuati a inizio febbraio dagli operatori dell’Ast di Macerata. Tale accertamento era scattato per capire se in quella struttura siano presenti o meno delle tracce di amianto. Nel 2014, sotto la giunta Montali, sul tetto delvenne disposto un primo prelievo, che attestò la presenza di amianto. Mentre a ottobre l’attuale sindaco Andrea Michelini ha reso noto di aver svolto due nuovisul tetto del, i quali sono stati analizzati e hanno escluso la presenza di eternit.