Lanazione.it - Prato, concerto per i 50 anni del Museo del Tessuto

Leggi su Lanazione.it

, 17 marzo 2025 -Giovedì 20 marzo, alle ore 21 si tiene ilper i 50deldel, con la Camerata Strumentale di, direttrice Mimma Campanale. Caldara: Sinfonia dalla «Maddalena ai piedi di Cristo». Nel programma Vivaldi:per archi in sol min. R. 156, Haendel:Grosso in si minore op. 6 n. 12 HWV 330, Mozart: Adagio e Fuga in do minore K. 546,.Respighi: Antiche danze ed arie per liuto, Suite n. 3. Inizia giovedì 20 marzo con una vera e propria perla, la nuova stagione della rassegna Concerti di Primavera. Il titolo dei Concerti di Primavera 2025, «Contrappunti», è ispirato dai festeggiamenti per i cinquant’deldel, col quale la Camerata e la Scuola di musica «Verdi» hanno dalegami di collaborazione feconda. Ogni partitura intesse nel contrappunto fra le sue parti una trama e un ordito capaci di generare un insieme armonico non dissimile da ciò che i singoli fili realizzano quando sono organizzati dal telaio.