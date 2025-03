Ilrestodelcarlino.it - “Possibile miracolo”: la rivolta dei fedeli contro l’archiviazione per l’ostia rossa

Ravenna 18 marzo 2025 – Un presunto, un vescovo e le analisi dell’Ausl. E un pesante scambio di accuse. E’ intricata la vicenda che ora arriva dalla Romagna. Alcunidi una parrocchia, sostenuti dall’avvocato forlivese Francesco Minutillo, hanno presentato opposizionel'archiviazione del fascicolo aperto in seguito a un esposto per vilipendio di cose destinate al culto in merito a un presuntoeucaristico nella chiesa di Santa Maria Assunta di Savarna, nel Ravennate. Nell'esposto si chiedevano chiarimenti in merito al comportamento del vescovo di Ravenna Lorenzo Ghizzoni e dell'Ausl Romagna. Secondo quanto riferito dal legale, la vicenda si era innescata il 28 gennaio 2023 quando una sagrestana aveva trovato un'ostia consacrata sul pavimento. Una volta immersa in acqua come da prassi liturgica per le particole danneggiate, la mattina dopo avrebbe assunto colorazionestra simile al sangue: fenomeno che aveva spinto il parroco a intraprendere una serie di verifiche scientifiche.