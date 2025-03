Ilrestodelcarlino.it - "Portiamo sul palco Falcone e Borsellino"

Si intitola "L’ultima estate.30 anni dopo", lo spettacolo che venerdì alle 20.30, Ert propone agli spettatori del Bonci, per la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Prodotto in collaborazione con Knk Teatro, sarà rappresentato anche nell’ambito della rassegna di Teatro Ragazzi. Ideatore del progetto e interprete di Giovanniè Simone Luglio, mentre Giovanni Santangelo è Paolo. La piéce, per la regia di Chiara Callegari è tratta daI testo originale di Claudio Fava (ex presidente della commissione antimafia in Sicilia, autore della sceneggiatura de I cento passi), e ripercorre gli ultimi mesi di vita dei due magistrati palermitani, reclusi per un lungo periodo, nel 1985, per necessità di sicurezza all’Asinara, e per preparare l’istruttoria del Maxiprocesso di Palermo a Cosa Nostra, divenuti vittime di quelle stesse stragi di mafia nel 1992.