Pop e creative, le zeppole di San Giuseppe conquistano i pasticceri di tutta Italia

Da che era un classico intoccabile - e radicata solo in Campania - la zeppola di Sansta in questi anni conoscendo la sua grande popolarità, anche sui social e, di conseguenza, tra il pubblico più giovane, come scrigno versatile per gli accostamenti più creativi, dal cioccolato alla frutta fresca, dalle creme alle glasse. Le varianti, data la duttilità della pasta choux, sono pressoché infinite, soprattutto nella versione al forno. Ma c’è chi gioca anche sul salato, sulla scia di quanto accaduto in tempi recenti a un altro dolce classico come il maritozzo.Dolciarte - AvellinoLa grande pasticcera irpina che si diverte con leLa settimana dell’anno che precede il 19 marzo è di gran fermento nel lavoro di Carmen Vecchione, patronne di Dolciarte, Tre Torte nella guidae nel cuore di Avellino.