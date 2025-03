Dayitalianews.com - Pontecagnano Faiano, ennesimo incidente in via Picentino: i residenti chiedono interventi immediati

Leggi su Dayitalianews.com

Questa mattina, verso le 7:30, si è verificato unstradale in via, a, coinvolgendo un’automobile e un motociclo. La dinamica dell’accaduto appare simile ad altri sinistri avvenuti in passato, incluso quello registrato il 12 febbraio scorso. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del Vo.Pi. per prestare assistenza.L’allarmeAumenta la preoccupazione tra i, checon insistenza un’azione immediata da parte dell’amministrazione comunale. “Servonourgenti – evidenziano – come il ripristino della segnaletica e l’installazione di dissuasori sulla carreggiata per prevenire ulteriori incidenti”.L'articoloin via: iproviene da Dayitalianews.