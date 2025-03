Chietitoday.it - Ponte sulla Statale 16 chiuso una notte per le prove di carico

Leggi su Chietitoday.it

Si avviano finalmente a conclusione i lavori al viadotto 'Valle Grande' in località Foce, nel territorio di Rocca San Giovanni. La messa in sicurezza del cavalcavia16 Adriatica era iniziata nell'estate 2021, causando non pochi disagi ad automobilisti, per via della carreggiata.