Ponte Garibaldi demolito: "Ci è costato 600mila euro"

"La demolizione delè costata 600 mila". Il dato è emerso a seguito di un accesso agli atti effettuato dal capogruppo del Pd Maurizio Mangialardi: "Il sindaco Olivetti, sempre esente da qualsiasi tipo di responsabilità, tenta in questo caso di mettere in campo la solita distrazione di massa riproponendo ancora una volta la questione degli altri ponti – spiega –.Un tema evidentemente strumentale, vista anche l’assenza di qualsiasi vera pianificazione, finalizzato esclusivamente a sviare l’attenzione dall’obbrobriosoautostradale che sta cercando di imporre contro la volontà dei senigalliesi e con la complicità del Presidente Acquaroli". Contro il progetto diprosegue anche la raccolta firme di Italia Nostra: "In attesa di conoscere il progetto esecutivo del nuovo, che si è evidentemente arenato nelle proprie insanabili contraddizioni interne e che dunque non riesce a essere definito dopo più di 3 mesi dalla conferenza dei servizi del 12 dicembre scorso, abbiamo nel frattempo voluto analizzare i costi della demolizione del vecchio: una demolizione peraltro discutibile anche dal punto di vista ingegneristico, in quanto non necessaria (la stabilità delè stata dimostrata dal fatto che i mezzi per la demolizione vi hanno transitato), e nelle inopportune modalità in cui è avvenuta – prosegue Mangialardi –.