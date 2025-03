Ilgiorno.it - Ponte di via Marconi, stop a camion e bus

Non sono buone le notizie che arrivano dagli approfondimenti tecnici suldi via, che hanno analizzato le condizioni dell’infrastruttura in ogni suo aspetto conservativo, strutturale ed edile. Nonostante la viabilità sia stata riaperta in entrambe le direzioni, la struttura è veramente logora e necessita di interventi profondi che vanno dalla riqualificazione complessiva, come avvenuto analogamente a Paderno, fino addirittura alla dismissione e alla ricostruzione. Le indagini, che sono state svolte dal mese di novembre, hanno infatti portato alla conclusione che "possiamo riaprire ilal solo transito dei veicoli con massa non superiore alle 7,5 tonnellate, auto e piccoli furgoni, e in entrambi i sensi di marcia", spiega la sindaca Carla Pessina. Il trasporto pubblico locale delle linee Atm non potrà transitare "in ragione di questa limitazione, restando quindi deviato sugli attuali percorsi alternativi", chiarisce l’assessore alla Viabilità Massimo De Rosa.