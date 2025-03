Lettera43.it - Polonia e Paesi baltici si ritirano dalla Convenzione di Ottawa che vieta le mine antiuomo

I ministri della Difesa die Repubbliche baltiche (Lituania, Lettonia ed Estonia) hanno annunciato congiuntamente di volersi ritirarediche mette al bando le. Il trattato, firmato da 133 Stati, risale al 1997 el’uso, lo stoccaggio, la produzione e la vendita di. Due Stati, le Isole Mars e il Turkmenistan, l’hanno firmato ma non ratificato. Altri 32 Stati membri delle Nazioni Unite – tra cui Cina, Russia e Stati Uniti – non l’hanno né firmato né ratificato. La decisione dei quattrodi ritirarsidovrà ora essere approvata dai rispettivi Parlamenti.La decisione alla luce delle «minacce militari agli Stati confinanti con la Russia»Nella loro dichiarazione congiunta si legge che «ratifica del trattato la situazione della sicurezza nella nostra regione si è fondamentalmente deteriorata» e che «le minacce militari agli Stati membri della Nato confinanti con Russia e Bielorussia sono aumentate in modo significativo».