Polizza catastrofale, cos'è, quanto costa e come funziona l'assicurazione. È obbligatoria, scade il 31 marzo

Arriva una nuovanza per le Partite Iva: si tratta della. Vediamo chee a cosa serve questa assicurazione.. Èil 31– notizie.comIl 312025 è l’ultimo giorno utile per chi possiede una Partita Iva di sottoscrivere la. L’obbligo è stato introdotto nella legge di Bilancio 2023 ed è stato riattivato per quest’anno.Questa assicurazione serve a restare coperti in caso di eventi catastrofali e a permettere alle imprese di affrontare al meglio le emergenze, limitando nei limiti del possibile gli aiuti da parte dello Stato italiano.Avere una protezione finanziaria può rivelarsi utile ad affrontare le calamità naturali o altri eventi improvvisi e non prevedibili.