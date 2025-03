Ilrestodelcarlino.it - Politici uniti dal granata: "Il Sassuolo accetti di invertire le curve per la gara con la Regia"

Si mobilita anche la politica, senza distinzione di colori. Anzi, tuttidal, il Consiglio Comunale chiede a gran voce l’inversione dellae quindi che la tifoseria della Reggiana possa accomodarsi nella ‘sua’ Sud anche durante il derby col– che sulla carta gioca in casa – del 29 marzo prossimo. Nei giorni scorsi il Carlino aveva già anticipato come l’Amministrazione si era mossa per convincere il club proprietario dello stadio, questura e prefettura (le quali vorrebbero si trovasse un accordo, prima di forzare la mano con un provvedimento scritto che creerebbe un precedente anche scomodo a livello istituzionale). Ieri mattina si è tenuto un altro summit tra i club – con la mediazione dei vertici delle forze dell’ordine – per cercare di trovare una quadra, ma la fumata è stata ancora ‘nera’.