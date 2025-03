Ilnapolista.it - Pochettino: «A Trump piace fare pressione, vuole che gli Usa vincano il Mondiale»

Mauricioha rilasciato una lunga intervista al Telegraph e ha rivelato che avrebbe preso in considerazione la possibilità di diventare commissario tecnico dell’Inghilterra dopo Gareth Southgate, ma i tempi non erano maturi. Ha invece accettato la carica di ct degli Usa. Gli States, insieme al Canada, ospiteranno ilche si terrà il prossimo anno.Leggi anche: Infantino regala i Mondiali alla beatificazione di, tipo Mussolini nel 1934 (Guardian): «Deluso dalla risposta di Infantino a»Quali erano le possibilità che succedesse a Southgate?«L’Inghilterra è come casa mia adesso; questa è casa mia. Ma è vero che sono argentino, può essere una situazione controversa».«Prima ero sempre al centro del dibattito sul ct dell’Inghilterra, ma a causa del mio rapporto con Daniel Levy (il presidente del Tottenham, ndr), lui mi diceva sempre che il calcio è una questione di tempismo».