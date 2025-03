It.newsner.com - PM della Groenlandia sbotta: lancia schiaffo in 3 parole a Trump

Leggi su It.newsner.com

L’interesse di Donalda rendere laparte degli Stati Uniti non è un segreto, ma i leader dell’isola non ci stanno.Il primo ministro, Mute Egede, ne ha abbastanza delle chiacchiere e di recente hato unoin treal presidente americano.La protesta più grande mai vista inNel fine settimana grandi manifestazioni hanno interessato tutta la. Queste in risposta ai commenti di Donaldsulla possibilità che gli Stati Uniti prendano il controllo dell’isola.Migliaia di persone si sono riunite nella capitale Nuuk per quella che è stata descritta come la più grande protesta mai vista in.Considerando che Nuuk conta appena 19.000 abitanti e che lane conta 57.000, qualche migliaio di manifestanti rappresenta una percentuale significativapopolazione.