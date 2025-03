Game-experience.it - PlayStation Plus Extra e Premium, Sony svela i giochi che verranno rimossi ad Aprile 2025

hato iche lascerannoad. Come ogni mese, il catalogo del servizio in abbonamento viene aggiornato con nuove aggiunte, ma anche con alcune rimozioni. Tra i titoli in uscita spiccano Animal Well, Kena: Bridge of Spirits e Slay The Spire,molto apprezzati dalla community. Gli utenti hanno ancora circa un mese di tempo per recuperarli prima che vengano definitivamentedal servizio.Ecco l’elenco deiche abbandoneranno PSad(grazie aLife Style):Animal WellTales of Kenzera: ZauNour: Play With Your FoodDeliver Us MarsMiasma ChroniclesSlay The SpireStray BladeKena: Bridge of SpiritsLa maggior parte deiin uscita appartiene alla scena indie, con alcuni titoli molto apprezzati come Animal Well e Slay The Spire.