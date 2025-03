Sondriotoday.it - "Pizza e spaghetti al sugo? Tutte schifezze. Pizzoccheri vero piatto che rappresenta l’Italia"

Leggi su Sondriotoday.it

come simbolo della cucina italiana. È questa l’opinione del celebre giornalista Vittorio Feltri, il quale, in un’intervista rilasciata a Corriere della Sera, ha espresso senza mezzi termini la sua preferenza per ilvaltellinese per eccellenza.Il giornalista bergamasco ha.