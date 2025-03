Quotidiano.net - Più vicina l’Opas di Ifis su illimity. Ma niente. Golden Power

Entra nel vivo il grande risiko bancario avviato tra lo scorso novembre e febbraio. La prima operazione a partire è l’Opa di Banco Bpm su Anima, al debutto ieri senza particolari sorprese in borsa. È di ieri anche la rinuncia del governo al diritto di veto () sull’offerta pubblica di acquisto e di scambio dello scorso 8 gennaio di BancasuBank, l’istituto fondato da Corrado Passera (nella foto). Lo ha annunciato la banca controllata dalla famiglia Furstenberg. Quest’ultima ha ricevuto la delibera con cui è stata accolta la proposta del Mef di non esercitare i poteri speciali ai sensi della normativa ‘’ sulvolontaria e non concordata di Bancasull’intero capitale sociale diBank. Il passaggio aggiunge un’ulteriore tessera al mosaico dell’offerta, il cui calendario prevede l’assemblea straordinaria convocata per il 17 aprile, per conferire la delega al cda a procedere con l’aumento di capitale a sostegno del