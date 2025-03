Ilgiorno.it - Più Intelligenza artificiale nelle aziende. Con il corso della Camera di Commercio

"Chi non si forma, si ferma". Quello che sembra soprattutto un gioco di parole, rappresenta in realtà una grande verità, più che mai in tempi come i nostri. È dunque più che interessante il performativo – per di più gratuito e interamente online – promosso dalladidi Sondrio e rivolto a imprenditori e dipendenti di piccole e medie imprese che desiderino utilizzare l’per rispondere a sfide aziendali e raggiungere obiettivi di innovazione di processo. "Piccole imprese, grandi opportunità: trasforma la tua Pmi con l’IA generativa" il nome dato dal ciclo di incontri realizzato da Fondazione Mondo Digitale e Microsoft Italia in collaborazione con Unioncamere e Dintec. "L’generativa rappresenta una straordinaria opportunità per le piccole e medie imprese italiane – dichiara la presidente Loretta Credaro - Questo performativo fornirà gli strumenti e le conoscenze necessarie per affrontare le sfide del futuro e cogliere le opportunità offerte da questa nuova tecnologia".