Laprimapagina.it - Piscopio in lutto per Paolo Fiorillo: i funerali avranno luogo giovedì mattina presso la Chiesa di San Michele Arcangelo

Leggi su Laprimapagina.it

La comunità diè sconvolta dalla tragica scomparsa diNazzareno, conosciuto da tutti comea Freccia, un uomo di 40 anni che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia. Il dolore per la sua perdita è escon commozione da Valerio Baldo, che lo ricorda con parole toccanti.“Ogni giorno, insieme al suo amato fratello Antonio, gestiva con impegno e passione l’azienda agricola che tanto amava. Ma quel maledetto venerdì 14 marzo, mentre si recava al lavoro, un tragico incidente ce l’ha strappato via, lasciando un vuoto impossibile da colmare”.lascia la moglie e due bambini piccoli, che cresceranno con il ricordo di un padre instancabile, generoso e pieno di vita. La sua dedizione e il suo sorriso resteranno per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto.