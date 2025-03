Ilgiorno.it - Piscina di via Manara. Lavori per 5 milioni

L’impianto natatorio di viaha bisogno di una ristrutturazione profonda. Chiusa dallo scorso anno, dopo la disastrosa gestione della società Forus, con cui il comune ha risolto in anticipo il contratto e il passaggio ad un altro gestore, che riuscì a garantire la stagione estiva all’aperto, lacoperta invece ha bisogno di un altro anno di stop per consentire idi cui necessita che partirebbero nel 2026. Non interventi tampone, ma la sistemazione definitiva di tutti i problemi che si sono manifestati, con un preventivo stimato intorno ai 5di euro, quindi l’intenzione dell’amministrazione comunale sarebbe quella del “project financing”, con l’intervento di un privato e pertanto la riapertura spostata più avanti. Quindi ancora disagi per gli utenti e per le società sportive già costrette a svolgere l’attività altrove.