Juventusnews24.com - Pioli Juventus, la Gazzetta a sorpresa: «Non può liberarsi senza l’ok dell’Al Nassr». Svolta nel futuro del tecnico

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, l’edizione odierna delladello Sport a: «Non può».neldelL’edizione odierna delladello Sport è tornata a parlare deldi Stefano, tra gli allenatori individuati dallanel caso in cui al termine della stagione si optasse per l’esonero di Thiago Motta.Secondo quanto si apprende ilha un contratto milionario in doppia cifra con l’Alper questa stagione e la prossima più un’opzione per la terza annata a suo favore in caso di vittoria di un trofeo importante. Non può peròunilateralmentedella società.Leggi sunews24.com