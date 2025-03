Internews24.com - Pio Esposito lascia il ritiro dell’Italia U21, infortunio per il talento dell’Inter! C’è l’annuncio

Problemi per l'Italia U21, il ct Carmine Nunziata perde una delle pedine cardine per le prossime sfide contro Olanda e Danimarca: l'attaccante dello Spezia in prestito dall'Inter, Francesco Pio Esposito, ha rimediato un infortunio nel corso della sfida del campionato cadetto contro il Cesena.

«L'attaccante dello Spezia Calcio Francesco Pio Esposito – in prestito dall'Inter – lascia il ritiro dell'Under 21 per indisponibilità: lo fa sapere la FIGC».

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina);
Difensori: Samuele Angori (Pisa), Nicolò Bertola (Spezia), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Verona), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano);
Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Fiorentina), Simone Pafundi (Udinese), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Christian Volpato (Sassuolo);
Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Sebastiano Esposito (Empoli), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley)