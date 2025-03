Internews24.com - Pio Esposito Inter, deciso il futuro per l’attaccante. Sarà in maglia nerazzurra?

di RedazionePio, novità importanti circa ildelclasse 2005. Vestirà lanerazzurra?Sono giorni decisivi per Pio, il talento classe 2005 che sta mettendo in mostra allo Spezia le sue doti; è tra l’altro il capocannoniere della Serie B. L’idea di un suo rinnovo con l’era già nell’aria e adesso sembra certa la firma sul prolungamento del contratto col club nerazzurro fino al 2030 come ha riportato su X Fabrizio Romano. A giugno scade il prestito con lo Spezia e ci sono due strade percorribili per il giocatore diciannovenne come ha spiegato Tuttosport. I dettagli sulla vicenda.SCENARIO PIO– «Non ci sarebbe da stupirsi se Inzaghi lo convocasse già per il Mondiale per Club, ma in ballo c’è pure l’Europeo Under 21. Ausilio e Baccin sono pronti a scommettere a occhi chiusi sul ragazzo, destinato a giocare un anno in A in prestito (magari proprio a La Spezia) per poi tornare all’».