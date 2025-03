Latuafonte.com - Pig – Il piano di Rob spiegazione del finale: come finisce il film

Leggi su Latuafonte.com

Pig – Ildi Rob è uncon Nicolas Cage del 2021, diretto e scritto da Michael Sarnoski. La trama segue Rob Feld, il quale è un ex chef e un cacciatore di tartufi che si reca a Portland, tramite il deserto dell’Oregon, per cercare la persona che ha rubato il maiale a cui è tanto affezionato.Pig – Ildi Rob: riassunto trama completaLeggi anche: U-571: trama completa, storia vera,spiegatoLeggi anche: Il momento di uccidere (1996)delLa trama delPig – Ildi Rob inizia con Rob Feld, ex chef di Portland, che passa le sue giornate da solo. Ama raccogliere i tartufi e vive in una capanna nelle foreste dell’Oregon. Si fa aiutare nella sua caccia dal suo amato maiale e poi vende il racconto ad Amir, un ragazzo che fornisce alimenti a ristoranti di lusso.