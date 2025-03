Tvzap.it - Pietro Genuardi, l’addio della moglie: “Ti ho chiamato ma…”

Oggi, 18 marzo 2025, presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma, conosciuta come la “Chiesa degli Artisti”, si sono svolti i funerali di, attore celebre per le sue interpretazioni in note fiction italiane. La cerimonia ha rappresentato un momento di commiato per amici, familiari e colleghi, riuniti per rendergli omaggio., che si era ritirato dalle scene a causa di un tumore del sangue che non gli ha lasciato scampo. Con un toccante post su Instagram, laLinda, ha voluto ricordarlo cosi..Leggi anche: Denise, l’emozionante lettera d’addio: “Sto per morire ma sono felice”Leggi anche: Gene Hackman, la rivelazione bomba di un dottore che cambia tuttoLa carriera diNato a Milano il 26 maggio 1962,ha intrapreso la carriera artistica diplomandosi nel 1987 presso la scuola del Piccolo Teatro di Milano.