Pietrangeli e Sinner agli Internazionali | Perché un rifugio? Deve stare con amici

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Unper Jannikd'Italia? Nicolaboccia l'idea. Nelle ultime ore si sta parlando della possibilità di costruire un vero e proprio 'fortino' per il numero uno del mondo, che tornerà dalla squalifica di tre mesi, frutto dell'accordo con la Wada per chiudere il caso Clostebol, proprio in occasione .